Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурге

Суд арестовал одного из двух подозреваемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Реализовать свой преступный замысел он планировал в новогодние праздники, когда на городских улицах будет множество жителей и гостей Северной столицы.

Ранее сотрудники федеральной службы безопасности задержали подозреваемого вместе с подельником. Мужчины не успели оказать сопротивление бойцам спецназа и были доставлены на допрос к следователям. Вскоре подозреваемые начали давать признательные показания. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

Согласно данным ФСБ, информацию о готовящихся в Санкт-Петербурге терактах российские спецслужбы получили от коллег из США.