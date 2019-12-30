В Крыму задержали украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу

При попытке пересечения российской границы в Крыму задержаны два украинских гражданина. Мужчины хотели попасть на территорию РФ в обход контрольно-пропускных пунктов, но были остановлены сотрудниками крымского пограничного управления ФСБ России.

«Крымскими пограничниками задержаны двое граждан из сопредельного государства, попытавшихся ночью обойти пункт пропуска», - сообщают в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанные украинцы уже задерживались ранее и отбывали сроки наказания за совершенные преступления. На территории Крыма они перебивались случайными заработками.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту незаконного пересечения российской границы. Им уже избрана мера пресечения в виде ареста.