Новогодние чудеса: дети из поселка Зайцево дождались Деда Мороза с подарками

Юные жители поселка Зайцево в Донбассе дождались Деда Мороза, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ. Зимний волшебник специально приехал из Москвы, чтобы вручить детям подарки. В канун Нового года все дети, оставшиеся жить в прифронтовом населенном пункте, написали Деду Морозу о своих желаниях.

Линией фронта поселок Зайцево поделен на две части. До войны здесь был заселен каждый дом, а теперь тут тишина, выбитые окна и следы попаданий мин и снарядов. Стреляют тут почти каждый день. Большинство жителей вынужден были уехать, но некоторые остались. Кому-то просто некуда ехать, а кто-то не захотел покидать свой дом принципиально.

Проживали здесь и много семей с детьми, даже работала школа. Теперь она в руинах, а из сотен детей здесь осталось всего 63 ребенка, которые несмотря на войну ждут Деда Мороза.

В семье Кусакиных - четверо детей. Старший - Никита, мечтает стать шофером. Хотя потом скромно признается, что еще он любит готовить - для своих брата и сестер, когда мамы Оксаны нет дома. Старшая дочь Кристина мечтает лечить животных, а вот младшие Даня и Настя с профессией еще не определились. Зато точно знают, что хотят на Новый год,

«Я хочу телефон сенсорный, а я спортивный велик и планшет, и я хочу планшет, а я - костюм спортивный красивый и говорящую куклу», - наперебой рассказывают дети.

Письма писали все вместе, за маленьким столом, зато очень дружно. Мама строго следит, чтобы ошибок в письме не было. Шестилетняя Вика просит у дедушки Мороза кукольный домик. Такой ей обещал подарить папа, но не успел.

«Мой папа погиб, когда защищал меня и мою маму», - признается маленькая Вика.

Ни одна просьба 63-х детей не осталась без внимания. Дед Мороз услышал всех. В роли Снегурочки сегодня глава Зайцево - Ирина Дикун. Из потайной комнаты она приносит то, что в своих письмах просили дети. А вот дети похоже не ожидали такого поворота. Кто-то радуется очень бурно, а кто-то пока растерян и удивлен. Марина Касьяненко подучила планшет, о котором, как сама сказала, давно мечтала.

«Я получила планшет, я о нем давно мечтала, хочу сказать спасибо большое. Я очень счастлива», - не сдерживает эмоций Марина.

Это был волнительный момент не только для детей, но и для взрослых.

«Вы сами видели детей, эти эмоции не передать словами. Это было очень важно показать им, что есть не только война. Мы все счастливы. Спасибо большое. С наступающим вас Новым годом», - растрогалась глава поселения Зайцево Ирина Дикун.

Каждый ребенок из Зайцево получил то, что заказывал у Деда Мороза. Это стало подтверждением того, что в мире есть не только свист пуль и грохот разрывающихся мин, но и чудеса.

В начале декабря телеканал «Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запустил проект «анонимный Дед Мороз», который позволил исполнить новогодние просьбы детей Донбасса.