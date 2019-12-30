Кремль опубликовал уникальные кадры о работе Путина за 20 лет

Кремль опубликовал уникальные кадры о работе Владимира Путина на посту президента за 20 лет. Публикацию альбома «Путин.20 лет» ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

© kremlin.ru

© kremlin.ru

© kremlin.ru

На сайте Кремля представлены самые редкие снимки и видео с президентом, которые сделали его личные фотографы и операторы.

«Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет. Есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось, а некоторые публикуются впервые. Там много всего интересного», - рассказал журналистам Песков.

© kremlin.ru

© kremlin.ru

© kremlin.ru

Пресс-секретарь президента уточнил, что среди опубликованных кадров будет первое новогоднее обращение Владимира Путина и его дебютные государственные визиты с зарубежным лидерам. В хронику вошли фотоснимки с многочисленных встреч и переговоров.