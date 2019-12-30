В Минпромторге рассказали о сроках повторной индексации утильсбора

Утилизационный сбор на машины вновь проиндексируют в 2021-2022 годах, а наращивающим свою локализацию в России игрокам предоставят дополнительные меры государственной поддержки. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что из-за повышения утильсбора о своем уходе с российского рынка сообщили уже несколько автопроизводителей. Несмотря на произошедшее, правительство не намерено менять свои планы, подчеркнул Мантуров.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году. Он рассматривается как некая компенсация снижения пошлин после вступления России в ВТО. Ранее ставку поднимали уже дважды – в 2016 и 2018 годах.

В конце ноября правительство утвердило повышение утильсбора и на 2020 год. В сегменте легковых автомобилей ставки вырастут почти на 111%, машин с двигателем менее 1 л – на 46%. Больше всего индексация затронет внедорожники и премиальные седаны с двигателем от 3,5 л – плюс 145%.