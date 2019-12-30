Сергей Бадюк экстренно госпитализирован в Таиланде

Знаменитый российский киноактер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде. Во время путешествия по экзотическому королевству у спортсмена начал выходить камень и его пришлось срочно госпитализировать.

Об этом заявил сам Бадюк, опубликовав обращение к поклонникам на своей странице в Instagram. Мужчина рассказал подробности случившегося и обвинил свою страховую компанию в том, что она больше суток отказывает ему в срочной операции.

«У меня камень пошел, и они сказали, что это у меня хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался», - заявил Бадюк.

Сергей Бадюк - российский актер и спортсмен. Зрителю он знаком по своим ролям в фильмах «Соловей-разбойник», «Гоголь», «Мамы», а также в сериалах «Интерны» и «Родина». Спортсмен часто становится ведущим программ про здоровый образ жизни и экстремальные виды отдыха.