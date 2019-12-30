Появилось видео с места смертельного ДТП с участием детей в Люберцах

Водитель «Камаза» сбил двоих детей на пешеходном переходе в подмосковном городе Люберцы. В результате ДТП на месте скончалась пятилетняя девочка, полуторагодовалый ребенок с травмами госпитализирован.

Видео с места смертельной аварии появилось в распоряжении «Звезды». На кадрах, судя по всему, можно увидеть мать детей. Она сидит на земле и плачет, мужчина пытается ее успокоить. Рядом лежит девочка, накрытая розовым одеялом.

Смертельное ДТП произошло в микрорайоне Белая дача. Водитель после аварии остался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.