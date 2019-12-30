«Все трое лежат под колесом»: очевидец о ДТП на пешеходном переходе в Люберцах

Очевидец трагического ДТП в Люберцах, в котором погиб один ребенок и пострадали еще один и их бабушка, рассказал «Звезде» об обстоятельствах случившегося. По словам мужчины по имени Максим, водитель грузового «КамАЗа», совершивший наезд на пешеходов, не сразу понял, что произошло.

«Мы все кричали, чтобы он остановил машину, а он подумал, что кого-то ударил, и включил заднюю скорость, назад дал. В этот момент и все, насмерть», - рассказал очевидец.

По словам мужчины, скорая помощь прибыла на место оперативно. Ждать медиков долго не пришлось.

Комментируя произошедшее, Максим отметил, что скорость грузовика не была большой, так как инцидент случился на повороте, и он физически не мог двигаться быстро.

«Нет, скорость была небольшая. Я смотрю, все трое лежат под колесом, и бабушка тоже. Страшно», - сказал мужчина.

Напомним, грузовой «КамАЗ» наехал на пешеходов в подмосковных Люберцах в районе Белой Дачи. По данным ГУ МВД РФ по Московской области, в результате трагического инцидента погибла пятилетняя девочка, а бабушка и полуторагодовалый ребенок получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.