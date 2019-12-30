На полном ходу: водитель вахтового автобуса врезался в грузовик на автодороге в Югре

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения вахтового автобуса и грузовика на автодороге в Югре. Инцидент произошел на 17-м километре автотрассы Лянтор-Нижнесортымский в Сургутском районе.

По предварительной версии, водитель автобуса, который перевозил нефтяников с одного из месторождений, допустил столкновение с попутным грузовиком, врезавшись в его полуприцеп, не оценив дистанции.

«Пострадал водитель и десять пассажиров, два человека находятся в тяжелом состоянии», - сообщает пресс-служба местного главка МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Правоохранителям предстоит установить истинную причину аварии.