Лавров обвинил США в нарушении резолюции СБ ООН о территориальной целостности Сирии

Власти США в нарушение резолюций Совета безопасности ООН о территориальной целостности Сирии продолжают поддержку сепаратизма курдов на восточном берегу реки Евфрат.

Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

Турция неоднократно требовала от США прекратить оказывать помощь курдским формированиям, но официальный Вашингтон игнорирует пожелания своих партнеров по Североатлантическому альянсу.

Кроме ситуации в Сирии дипломаты обсудили актуальность Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе отметив, что его развал может привести к существенному обострению обстановки в регионе. По мнению Сергея Лаврова, США не просто вышли из соглашения, но и по сути запретили всем остальным участникам СВПД и странам-членам ООН выполнять резолюцию, закрепляющую договоренность.