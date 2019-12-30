Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина: видео

В центре Берлина неизвестный открыл огонь из оружия. По предварительным данным, это грабитель одного из расположенных на улице магазинов.

По сведениям местной полиции, выстрелы раздались неподалеку от одной из главных достопримечательностей города – контрольно-пропускного пункта «Чекпойнт Чарли», созданного после разделения города Берлинской стеной.

На кадрах, опубликованных в Twitter агентства I.E.N., видны вооруженные правоохранители, находящиеся на оцепленной улице. Выстрелов при этом не слышно. В данный момент ситуация находится под контролем полиции.