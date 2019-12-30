Минздрав зафиксировал рост продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года выросла на 6 месяцев, составив 73,4 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она отметила, что число смертей сократилось более чем на 29 тысяч. Также удалось достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности – 4,8 на 1 тысячу родившихся. Как рассказала Скворцова в интервью каналу «Россия 24», этой цифры планировали добиться только через 2 года.

Кроме того, по словам главы Минздрава, сократилась смертность от большинства заболеваний. Например, от туберкулеза за 10 лет она уменьшилась втрое.