«Камаз» сбил двоих детей на пешеходном переходе в Подмосковье
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Автомобиль «Камаз» сбил двоих детей на пешеходном переходе в подмосковных Люберцах. Инцидент произошел в районе Белой дачи.
«Автомобиль "Камаз" совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребенок получил травмы», - приводит ТАСС заявление ГУ МВД РФ по Московской области.
Водитель автомобиля остался на месте аварии. Обстоятельства произошедшего выясняются.