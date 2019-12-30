Путин и президент Финляндии обсудили итоги «нормандского саммита»

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор. В ходе беседы они коснулись темы конфликта в Донбассе и способов его урегулирования.

В частности, стороны обсудили итоги состоявшегося недавно «нормандского саммита». Также Путин и Ниинисте позитивно оценили прошедший 29 декабря в Донецкой области обмен удерживаемых лиц в формате «всех на всех».

Напомним, украинская сторона предоставила всех лиц в соответствии с заранее оговоренном списком; в свою очередь, со стороны ЛНР были переданы 25 человек. Обмен удерживаемых лиц, который стал первым за два последних года, состоялся в полном объеме.