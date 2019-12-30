Обломки истории: останки древних кораблей, затонувших у берегов Сирии, показали на видео

Крымские археологи опубликовали видео, снятое у побережья Сирии. На кадрах видны следы древнего кораблекрушения. Обломки деревянного судна покоятся на относительно небольшой глубине.

Ранее члены подводной археологической экспедиции обнаружили около 70 объектов на морском дне, которые представляют научных интерес. Все находки будут детально изучены и задокументированы. Часть артефактов исследователи рассчитывают поднять на поверхность и обстоятельно изучить.

По оценкам руководителя группы археологов Виктора Лебединского, именно у побережья арабской республики проходили морские и торговые пути в древности. Здесь можно обнаружить останки судов времен римской империи и эпохи крестоносцев, считает ученый.

Кроме кораблей, на морском дне могут находиться останки древних строений. Сейчас участники экспедиции, к которой планируют привлечь сирийских студентов, наметили район первоочередных поисков и разбили его на квадраты. После гидролокационной разведки планируется детально изучить сирийское побережье.