В Кремле объяснили отсутствие новогодних поздравлений президентам Украины и Грузии

Список лидеров стран, которых Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом, может пополниться. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, почему в опубликованном перечне нет глав Грузии и Украины.

Также Песков пообещал сообщить, если Владимир Путин решит лично поздравить Владимира Зеленского.

Президент России в письменном виде поздравил своих иностранных коллег с новогодними и рождественскими праздниками 30 декабря. Среди тех, кому Путин направил послания, были президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, глава Турции Реджеп Эрдоган, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие.