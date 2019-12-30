Россиян поздравили с Новым годом с борта МКС: видео

Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка поздравили россиян с наступающим Новым годом прямо с борта Международной космической станции. В своей речи они подчеркнули, что, несмотря на все возможные испытания и вызовы, всегда оставалось достаточно поводов для гордости и радости.

«Несмотря на политику препятствий, люди на Земле, какой бы нации они ни были, продолжают сотрудничать, дружить и вместе идти вперед. Сотрудничество в космосе - яркий пример международного единения», - сказал Скрипочка в видеообращении.

Также он отметил, что сотрудничество в космосе является одним из самых ярких примеров международного единения, указывающим на правильность выбранного пути.

Космонавты пожелали россиянам новых достижений, удивительных открытий, радости, счастья, здоровья и благополучия.