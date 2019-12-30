В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

В российской столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Он связан с сильным ветром, который ожидается в регионе утром понедельника.

Как следует из данных карты прогнозов на сайте Гидрометцентра, в связи с интенсивностью явлений данная погода является потенциально опасной. В Москве предупреждение действует с десяти утра понедельника вплоть до вторника.

Ранее стало известно, что в предновогодний день в Москве ожидается настоящая метель. Как рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сильный ветровой режим установится в столице вместе с выпадением снежных осадков.