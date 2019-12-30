В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и простых граждан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сделать россиянам подарок на Новый год – уравнять зарплату парламентариев со средней заработной платой по стране. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

Депутат отметил, что принятие этого закона было бы этичным поступком. Он подчеркнул, что «надо думать о главном», и только потом прописывать, сколько пить и сколько есть депутатам.

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением ввести для чиновников правила поведения на корпоративах и усилить контроль за расходованием государственных средств на таких праздниках.