В ФАС РФ возбудили дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против сайта бронирований Booking.com после навязывания им отелям невыгодных условий договора. В частности, агрегатор требует от них соблюдения паритета цен и номеров.

Иными словами, в соответствии с требованиями Booking.com отели и гостиницы не могут устанавливать различные цены на свои услуги на разных сайтах бронирований, а также предлагать более выгодные условия третьим лицам. По мнению ФАС, подобные действия могут привести к ущемлению интересов отелей и гостиниц и к ограничению либо устранению конкуренции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено в отношении ООО «Booking.com B.V.». ФАС РФ предписало агрегатору устранить озвученные в сообщении пункты соглашения в течение месяца.