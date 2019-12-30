В США назвали запуск станции «Академик Ломоносов» одним из главных событий 2019 года

Одним из главных событий, произошедших в сфере атомной энергетики в 2019 году, стал запуск первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». К такому выводу пришло американское издание Power, входящее в число наиболее влиятельных и авторитетных международных изданий в атомной области.

Плавучая атомная теплоэлектростанция начала свою работу 19 декабря. «Академик Ломоносов», по прогнозам, не только благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие Чукотки, но и на развитие всего Северного морского пути в общем. В обозримом будущем теплоэлектростанция заменит устаревшую Билибинскую АЭС.

«Академик Ломоносов» оснащен двумя реакторными установками ледокольного типа, способными обеспечить энергоресурсами около 100 тысяч человек.

Станция «Академик Ломоносов» - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков, инновационный источник электроэнергии, созданный на базе российских технологий атомного судостроения. Плавучая АЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам и оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа.