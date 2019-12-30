«Все начинается с песни»: Юлия Савичева поделилась впечатлениями от проекта «Новая Звезда»

Член жюри конкурса «Новая Звезда» Юлия Савичева поделилась своими впечатлениями от прослушивания исполнителей и поделилась собственным опытом участия в подобных проектах.

Девушка рассказала, по какому принципу оценивала участников проекта и какие сюрпризы для них приготовили организаторы. Вместе с Юлией гостями студии стали продюсеры проекта «Новая Звезда» Дарья Пиманова и Павел Воеводин.

«Очень много талантливых ребят и, самое важное, не похожих друг на друга. Это по-настоящему новые звезды, а не просто название для музыкального проекта. Очень высокий уровень конкурса и музыкальности его участников. Здорово, что в финале и полуфинале будут звучать песни, которые для них специально напишут. Это важно для начинающего артиста. Все начинается с песни, которую он представляет», - отметила Савичева.

Полную версию беседы можно услышать сегодня в 19:10 на радио «Звезда». Частота в Москве 95,6 ФМ. Всего в состав жюри «Новой Звезды» входят пять музыкальных экспертов: Роман Емельянов, легендарные Максим Дунаевский и Юрий Николаев, певица и актриса Юлия Савичева, а также заслуженная артистка России Зара.