Четыре человека пострадали в результате обрушения пола кафе в Астрахани

Четыре человека пострадали после обрушения пола в подвале астраханского кафе «Мечта». Инцидент произошел в Трусовском районе города, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В кафе "Мечта" произошло обрушение пола на площади 10 квадратных метров - с первого этажа в подвал. Пострадали четыре человека, все взрослые. Они госпитализированы», - сообщили в МЧС.

По предварительной информации, пострадавшие в результате обрушения пола находятся в состоянии средней степени тяжести. На момент ЧП в зале кафе находились 14 посетителей, среди которых был один ребенок.

© МЧС РФ

После произошедшего, всех пришлось эвакуировать. На месте работают сотрудники астраханского аварийно-спасательного центра, пожарные и представители регионального Центра медицины катастроф.