На Украине заявили о подписании мирового соглашения с «Газпромом» в инвестиционном арбитраже

Российская нефтегазовая компания «Газпром» подписала мировое соглашение с украинской стороной в инвестиционном арбитраже. Об этом завил замминистра юстиции Украины Иван Лещина, передает ТАСС.

Между тем, ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что переговоры в Вене завершились, однако, по его словам, речи о подписании окончательных документов пока не идет.

«Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене», - написал Макогон на своей странице в Facebook.

В «Газпроме» эту информацию пока никак не прокомментировали. Но компании заявили, что делают все возможное, чтобы транзит газа с 1 января 2020 года не останавливался.

Действующий договор по транзиту топлива истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта сроком на пять лет 20 декабря. Также новый договор предусматривает отказ от взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», отзыв взаимных исков и выплату российской компанией около $2,9 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража.

По новому договору минимальный объем прокачки газа составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно в 2021-2024 годах.