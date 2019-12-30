Allseas не намерена возобновлять работу по строительству «Северного потока-2»

Швейцарско-голландская компания Allseas Group заявила, что не планирует возобновлять прокладку труб для газопровода «Северный поток-2». По информации ТАСС, строительный флот уже покинул Балтику и демобилизован для подготовки к другому проекту.

Санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в оборонный бюджет США на следующий год 21 декабря. Ограничительные меры затрагивают иностранные компании, участвующие в возведении объектов.

Allseas из-за этого практически сразу же приостановила свою работу.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия имеет альтернативные варианты. В частности, как заявил глава Минэнерго Александр Новак, у «Газпрома» есть свой трубопрокладчик «Академик Черский».

«Северный поток-2» обещали ввести в эксплуатацию в 2020 году.