В ОБСЕ призвали эстонские власти воздержаться от давления на сотрудников Sputnik
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти воздержаться от давления на сотрудников «Sputnik Эстония», которое противоречит обязательствам страны в рамках организации.
Ситуация вокруг агентства обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды Sputnik, а арендодатель потребовал от сотрудников агентства, чтобы те до конца февраля 2020 года покинули арендуемое в Таллине помещение.
В МИА «Россия сегодня», которому принадлежит Sputnik, позже сообщили, что эстонские власти грозят работникам агентства уголовными делами, если они не разорвут трудовые отношения с головной организацией.
Власти Эстонии, в свою очередь, объясняли такие действия санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.