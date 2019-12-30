Снежного покрова не будет: в Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год

Во вторник, 31 декабря, в Москве ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем, после чего снежный покров уйдет. Об этом рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Будем рассчитывать, что в январе снег будет», - заявил он во время пресс-конференции.

Синоптик при этом отметил недобор осадков в российской столице в 2019 году, несмотря на дождливое лето.

Вильфанд также назвал аномально теплой погоду, установившуюся в центральной России в декабре. При этом он напомнил, что на этой территории с 1961 по 1990 годы всего три раза новогодние праздники встречали с оттепелью.

По прогнозам специалистов Гидрометцентра, в январе во многих российских регионах установится теплая для этого времени года погода. Прохладно будет только на Чукотке и в Якутии.

В Центральном федеральном округе днем 1 января температура понизится до -1…-4 градусов по Цельсию, к 4 и 5 января столбики термометров в ЦФО поднимутся до 0.

Снег, как ожидается, выпадет на территории Поволжья. На Кавказе снежный покров тоже порадует местных жителей, но лишь во второй половине января.

В Краснодарском крае снега пока не предвидится, чего не скажешь о Кольском полуострове, где зимние каникулы можно будет провести полноценно. Правда, синоптики предупреждают о лавинной опасности.