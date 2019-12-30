Лавров рассказал о последствиях развала СВПД

Развал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может привести к серьезным негативным последствиям для ближневосточного региона и международных отношений в целом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, США не просто вышли из соглашения, но и по сути запрещают всем остальным участникам СВПД и странам-членам ООН выполнять резолюцию, закрепляющую договоренность.

«Мы хотим обменяться мнениями о том, как мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить развала этой договоренности», - сказал глава МИД перед началом переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Если же такая линия будет продолжаться, уточнил Лавров, это может привести к «серьезным негативным последствиям для всего региона, да и для международных отношений в целом».

Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из СВПД в мае 2018 года и восстановили санкции против Ирана. В ответ на это исламская республика заявила о поэтапном сокращении своих обязательств. Так, Иран начал работы по обогащению урана на объекте в Фордо. По словам посла республики в РФ Мехди Санаи существует вероятность, что в итоге не останется обязательств, которые «Иран захочет исполнять».