Дед Мороз из Великого Устюга оценил подготовку к встрече Нового года в Москве

В Москве все готово к встрече Нового года. Несмотря на разгар рабочего дня, в центре российской столицы начались народные гуляния. Многие специально приехали в Москву, чтобы встретить праздники.

«Путешествие в Рождество» - так называется программа, которая порадует в ближайшие несколько дней горожан и гостей Москвы. Центр торжеств на Манежной площади, где установили более сотни елок различных размеров. И это не считая основной, высота которой достигает 20 метров в высоту.

Отсюда можно попасть на другие праздничные площадки, к Большому театру и на Красную площадь. Автомобильное движение в центре существенно ограниченно.

Сегодня Москву посетил Дед Мороз из Великого Устюга. Он оценил праздничную программу, поводил хороводы и загадал, чтобы поскорее пошел снег. В ближайшее время на Моховой улице должна появиться горка, а на Новом Арбате можно будет покататься на сноуборде, несмотря на отсутствие снега.