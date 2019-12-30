Мантуров оценил влияние закона о предустановке российского ПО на производителей гаджетов

Предустановка российского программного обеспечения на гаджеты не приведет к уходу производителей устройств с рынка. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В правительстве также не ожидают остановок и приостановок продаж, подчеркнул он.

«Мы должны точно использовать свои наработки, использовать свои технологии для того, чтобы их внедрять», - добавил Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продаж техники без предустановленного российского ПО. К ней, в частности, относятся смартфоны и компьютеры, напоминает РИА Новости.