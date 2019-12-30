Мантуров анонсировал выход производства Aurus на уровень в 5 тысяч машин ежегодно

Производство Aurus может выйти на ежегодный уровень в 5 тысяч автомобилей к 2024-2025 году. Соответствующее заявление сделал руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Начиная с 2021 года это будет уже массовое серийное производство, исходя из того, что в 2021 году будет произведено и передано заказчикам около 500 автомобилей, и с тактом по 1 тысяче машин в год мы должны нарастить производственные емкости до 5 тысяч автомобилей примерно к 2024-2025 году», - сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Старт серийного производства российских представительских автомобилей проекта «Кортеж» под брендом Aurus будет дан в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге.

Ранее Мантуров говорил, что Aurus, стоимость которого в розницу будет начинаться от 18 миллионов рублей, уже собрал свыше 600 предварительных заказов.