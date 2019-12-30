Новое обновление iPhone оставило пользователей без связи

Пользователи iPhone пожаловались на обновление iOS. По их словам, после установления новой версии ПО перестала работать сотовая связь.

Владельцы смартфонов Apple жалуются в соцсетях: с телефона стало невозможно позвонить, отправить SMS, а воспользоваться Интернетом можно только с помощью Wi-Fi. Одним из первых на проблему обратил внимание IT-специалист Дэвид Эккер.

Чтобы решить проблему, владельцам «яблочной» продукции приходится полностью сбрасывать все настройки. Однако в таком случае с устройства стирается вся информацию. Кроме того, некоторые пользователи iPhone заверяют, что починить устройство им не удалось даже после полной перезагрузки.