В Кремле назвали непростой работу по согласованию нового газового контракта с Киевом

В Кремле не стали давать прогнозы по поводу возможности заключения газового контракта между Российской Федерацией и Украиной. Стороны в настоящий момент ведут переговоры по соглашению о транзите газа в Европу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал эту работу, как непростую.

«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа. Мы не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы», - сообщил Песков.

Москва и Киев 20 декабря согласовали детали нового контракта на транзит газа сроком на пять лет. Кроме того, удалось урегулировать взаимные претензии между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Стороны договорились о выплате российской компанией 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству между газовыми компаниями двух стран.

В рамках новых договоренностей «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз» выступит компанией – организатором транзита, приняв на себя все риски.

Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в период 2021-2024 годов.