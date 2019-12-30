Путин пожелал Асаду возвращения мира на сирийскую землю в наступающем году

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом сирийского коллегу Башара Асада. В своем обращении он подтвердил настрой на дальнейшее развитие дружбы и взаимовыгодного сотрудничества России и САР.

Российский лидер также пообещал Асаду неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

«Владимир Путин выразил надежду, что совместными усилиями в наступающем году удастся приблизить окончательное возвращение мира на сирийскую землю», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В поздравлении турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану Путин также упоминал о ситуации в Сирии. Он отметил, что Москве и Анкаре удалось добиться совместных успехов в борьбе с терроризмом в САР.