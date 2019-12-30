Руководитель раскрыл подробности экспедиции крымских археологов у берегов Сирии

Крымские археологи, ведущие работы у сирийского побережья, рассчитывают детально обследовать дно и извлечь на поверхность уникальные артефакты. Только на начальном этапе научной экспедиции удалось нанести на карту 70 подводных объектов, представляющих интерес. Все они находятся на глубинах от 3 до 120 метров. Об этом «Звезде» рассказал руководитель исследовательской миссии Виктор Лебединский.

«Современные технические возможности позволяют нам обследовать огромные площади. При помощи специального оборудования можно сканировать дно на обширных площадях и разных глубинах, вплоть до 350 метров. Кроме того, есть варианты различного использования беспилотных подводных аппаратов. Фактически, сирийское побережье можно изучать год за годом и обследовать его детально», - подчеркнул Лебединский.

Сейчас участники экспедиции провели осмотр района, в котором планируется вести работы, определили места для гидролокационной разведки и рассчитывают получить первые результаты в ближайшее время. Кроме кораблей, на морском дне могут находиться остатки древних строений.

«Сам регион очень интересен. Это Ближний Восток с его многовековой историей мореплавания, которая насчитывает 3,5 тысячи лет. Мы можем обнаружить там самые уникальные находки», - рассчитывает ученый.

К работе планируется привлечь сирийских студентов, которые вместе с исследователями из России будут осматривать найденные ценности, описывать их и готовить к транспортировке.

«Задачей, которую мы возлагаем на эту миссию в Сирии, это не только проведение подводной археологической экспедиции, но и организация научных мероприятий: конференций, семинаров, форумов, открытых лекций. В процессе проведения работ будет вестись активная просветительская деятельность по всем отраслям, которые представляет Севастопольский университет», - поделился своим мнением руководитель экспедиции.

Основные усилия экспедиция сосредоточила на поиске и фиксации подводно-археологических объектов в районе вероятного местонахождения порта древнего города Амрид, морских подходах к острову Арвад и внутренней гавани этого острова, глубоководном морском районе западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд.