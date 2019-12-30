В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Лукашенко
По словам пресс-секретаря президента РФ, темами беседы станут двусторонние отношения и интеграционные процессы.
© Фото: Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 30 декабря, проведет телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Среди телефонных разговоров действительно планируется разговор с президентом Белоруссии», - сообщил Песков журналистам.
Темами беседы, по словам пресс-секретаря, станут двусторонние отношения и интеграционные процессы.
Отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение газовой темы, Песков сказал, что в настоящий момент существуют «некоторые аспекты», которые предстоит обсудить на высшем уровне.