В Qatar Airways прокомментировали экстренную посадку своего лайнера в Домодедово

В авиакомпании Qatar Airways подтвердили незапланированную посадку лайнера в московском аэропорту. Рейс, следовавший из Дохи в Осло, приземлился в Домодедово по техническим причинам.

«Самолет Qatar Airways, следовавший рейсом QR179 из Дохи в Осло, благополучно совершил вынужденную по техническим причинам посадку в Москве. В ближайшее время компания Qatar Airways предпримет все необходимые меры для того, чтобы пассажиры рейса добрались до Осло с минимальными задержками», – сообщили «Звезде» в авиакомпании.

Вылетевший из Дохи в 5.02 по мск рейс подал общий сигнал тревоги спустя два часа после взлета. После этого ему разрешили совершить экстренную посадку в аэропорту Домодедово.