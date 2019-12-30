Песков рассказал об участии России в обмене пленными в Донбассе

У Киева нет прямых контактов с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что если бы у сторон были такие связи, обмен пленными проходил бы быстрее.

«Фактически прямых двусторонних контактов с представителями ДНР и ЛНР нет у украинских коллег. Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия там и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты», - заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос журналистов об участии РФ в обмене пленными.

Двадцать девятого декабря ЛНР и ДНР впервые за два года обменялись пленными с Украиной. Благодаря этому обмену в свои дома смогли вернуться 200 человек с обеих сторон.

Проведенную процедуру в Европе уже назвали долгожданным гуманитарным жестом. В Брюсселе положительно оценили выполнение парижских договоренностей и выразили надежду, что стороны продолжат работу в этом направлении.