В Кремле заявили о результативности сотрудничества спецслужб России и США после предотвращения теракта в Петербурге
Благодаря информации Соединенных Штатов удалось задержать двух готовивших атаку россиян.
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Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге показывает результативность сотрудничества спецслужб России и США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, указанный пример говорит о результативности сотрудничества «более чем красноречиво».
Федеральная служба безопасности 27 декабря задержала двух россиян, которые готовили теракт в Санкт-Петербурге на Новый год. По данным ведомства, информацию о готовящихся атаках предоставили Соединенные Штаты.