Путин пригласил Трампа на торжества по случаю 75-летия Победы в Москве

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с наступающим Новым годом. В своем обращении он пригласил главу США посетить торжества по случаю 75-летия Победы в Москве.

Путин указал на то, что РФ и Соединенные Штаты исторически несут ответственность за глобальную безопасность и стабильность. Уточняется, что Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога с учетом интересов обоих сторон.

«Президент России также подтвердил приглашение Дональду Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении Кремля.

Путин уже озвучивал предложение Трампу посетить Москву на встрече в японской Осаке в июне. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президент США отреагировал на приглашение «очень позитивно».