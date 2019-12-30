Путин отметил успехи России и Турции в борьбе с терроризмом в Сирии

Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с наступающим Новым годом. В сообщении российский лидер отметил, что Москве и Анкаре удалось добиться успехов в энергетике, военно-транспортном сотрудничестве и борьбе с терроризмом в Сирии.

«Владимир Путин констатировал, что России и Турции удалось добиться заметных успехов в реализации взаимовыгодных стратегических проектов – в том числе в сферах энергетики и военно-технического сотрудничества, были намечены новые, перспективные области развития российско-турецких торгово-экономических связей, Москва и Анкара тесно взаимодействовали в борьбе с терроризмом в Сирии и совместными усилиями способствовали запуску процесса политического урегулирования конфликта в этой стране», - приводит пресс-служба президента РФ подробности письма.

Также президент РФ отдельно подчеркнул, что в 2020 году исполнится 100 лет со дня установления дипотношений между Россией и Турцией. При этом глава государства выразил уверенность, что юбилей будет отмечен новыми достижениями в развитии двустороннего сотрудничества.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Иницииатором стала турецкая сторона.

Одним из вопросов, который обсудили главы государств, стала стабилизация обстановки в Сирии. Стороны особенно акцентировали внимание на наращивании совместных усилий по борьбе с остатками террористических группировок на территории республики.