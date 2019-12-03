В Краснодарском крае загорелся автобус с пассажирами: видео

Происшествие случилось на 115 километре трассы Краснодар - Ейск. Возгорание произошло в движении. В момент возникновения пожара внутри транспортного средства находились четыре пассажира и водитель. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, погибших и пострадавших нет. Видео инцидента опубликовано в паблике « Типичная Каневская » в VK.

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