В Краснодарском крае загорелся автобус с пассажирами: видео
Прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно локализовали и потушили возникшее возгорание, пострадавших нет.
© Видео: Типичная Каневская, VK © Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Краснодарском крае произошло ЧП с участием пассажирского автобуса. Он загорелся рядом со станицей Каневской.
Происшествие случилось на 115 километре трассы Краснодар - Ейск. Возгорание произошло в движении. В момент возникновения пожара внутри транспортного средства находились четыре пассажира и водитель. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, погибших и пострадавших нет. Видео инцидента опубликовано в паблике «Типичная Каневская» в VK.
Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали огонь и потушили открытое горение. Точная причина возникновения пожара уточняется.