Bloomberg назвало самого разбогатевшего за год россиянина
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым разбогатевшим за год российским миллиардером. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что состояние россиянина увеличилось на 8,5 миллиардов долларов - до 28,2 миллиардов долларов.
Второе место рейтинга информагентства досталось главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову. Его капитал за год возрос на 6,2 миллиарда долларов и сейчас составляет 22,3 миллиарда в американской валюте.
На третьей строчке расположился совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние за год увеличился на 5,2 миллиардов долларов (до 24,6 миллиардов).
В материале также говорится, что доходы Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре», увеличились на 4,3 миллиарда долларов и сейчас его капитал составляет 18,2 миллиарда.
Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, в свою очередь, за год разбогател на 3,5 миллиарда долларов (до 21,3 миллиардов).
Кроме того, агентство отмечает, что 23 российских миллиардера из индекса Bloomberg Billionaires Index в текущем году прибавили к своему состоянию в общей сложности 52,9 миллиарда долларов.