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Bloomberg назвало самого разбогатевшего за год россиянина

Роман Захаров
11:54 30.12.2019
Двадцать три российских миллиардера из индекса Bloomberg Billionaires Index в текущем году прибавили к своему состоянию в общей сложности 52,9 миллиарда долларов.
Bloomberg назвало самого разбогатевшего за год россиянина
© Фото: Mikhail Klimentyev, Globallookpress

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым разбогатевшим за год российским миллиардером. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что состояние россиянина увеличилось на 8,5 миллиардов долларов - до 28,2 миллиардов долларов. 

Второе место рейтинга информагентства досталось главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову. Его капитал за год возрос на 6,2 миллиарда долларов и сейчас составляет 22,3 миллиарда в американской валюте.

На третьей строчке расположился совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние за год увеличился на 5,2 миллиардов долларов (до 24,6 миллиардов).

В материале также говорится, что доходы Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре», увеличились на 4,3 миллиарда долларов и сейчас его капитал составляет 18,2 миллиарда.

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, в свою очередь, за год разбогател на 3,5 миллиарда долларов (до 21,3 миллиардов).

Кроме того, агентство отмечает, что 23 российских миллиардера из индекса Bloomberg Billionaires Index в текущем году прибавили к своему состоянию в общей сложности 52,9 миллиарда долларов.

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