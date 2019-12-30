Минздрав проверяет красноярский санаторий, сотрудники которого унижали детей

Министерство здравоохранения Красноярского края организовало проверку противотуберкулезного санатория «Пионерская речка», где сотрудники грубо обращались с детьми. Видео, на котором запечатлено неподобающее поведение женщин в белых халатах, ранее распространили местные СМИ.

На ролике видно, как мальчик плачет и держится за голову, а сотрудница грубо хватает его за руку с возгласом: «Я тебе сказала сесть уже 15 раз!». В другом случае женщина угрожает ребенку, что его «в дурку увезут» и «обколят уколами».

В Минздраве заявили, что ведут расследование по каждому эпизоду, опрос сотрудников и детей провел инспектор по делам несовершеннолетних.

«Сотрудники санатория, фигурировавшие на видео, отстранены от непосредственного контакта с детьми до конца расследования», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется также, что по окончании внутренней проверки и проверки надзорных органов, к сотрудниками применят «самые строгие меры воздействия».