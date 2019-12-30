Опубликованы кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала кадры задержания двух россиян, готовивших террористическую атаку в Санкт-Петербурге. На записи видно, что злоумышленники практически не оказывали сопротивления силовикам в момент задержания.

Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные уже начали давать признательные показания. Также, по данным спецслужбы, в их отношении было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

В пятницу, 27 декабря, были задержаны двое граждан России, которые намеревались совершить теракты в общественных местах в Петербурге на Новый год. По данным ФСБ, информацию о готовящихся атаках России предоставили спецслужбы США.