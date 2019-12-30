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Места древних кораблекрушений у берегов Сирии обнаружили крымские археологи

Ян Брацкий
11:31 30.12.2019
Сейчас подводные объекты предстоит обследовать с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, а где позволит глубина - путем проведения водолазных спусков.
Места древних кораблекрушений у берегов Сирии обнаружили крымские археологи
© Фото: ТРК "Звезда"

Места древних кораблекрушений удалось обнаружить крымским археологам у берегов Сирии. Работы ведутся в районе острова Арвад. Всего учеными найдены и нанесены на карту 70 подводных объектов, которые находятся на глубинах от 3 до 120 метров. В ближайшее время идентификацией находок займутся севастопольские специалисты.

Кроме кораблей, на морском дне удалось найти остатки древних строений. Из-за разразившегося шторма поисковые работы пришлось на время приостановить, но с наступлением хорошей погоды водолазы продолжили погружения.

Вместе с российскими специалистами находки оценили представители Департамента древностей и музеев министерства культуры Сирии. Бок о бок российские и сирийские археологи обследовали акваторию общей площадью более 20 квадратных километров.

Основные усилия экспедиция сосредоточила на поиске и фиксации подводно-археологических объектов в районе вероятного местонахождения порта древнего города Амрид, морских подходах к острову Арвад и внутренней гавани этого острова, глубоководном морском районе западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд.

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