Места древних кораблекрушений у берегов Сирии обнаружили крымские археологи

Места древних кораблекрушений удалось обнаружить крымским археологам у берегов Сирии. Работы ведутся в районе острова Арвад. Всего учеными найдены и нанесены на карту 70 подводных объектов, которые находятся на глубинах от 3 до 120 метров. В ближайшее время идентификацией находок займутся севастопольские специалисты.

Кроме кораблей, на морском дне удалось найти остатки древних строений. Из-за разразившегося шторма поисковые работы пришлось на время приостановить, но с наступлением хорошей погоды водолазы продолжили погружения.

Вместе с российскими специалистами находки оценили представители Департамента древностей и музеев министерства культуры Сирии. Бок о бок российские и сирийские археологи обследовали акваторию общей площадью более 20 квадратных километров.

Основные усилия экспедиция сосредоточила на поиске и фиксации подводно-археологических объектов в районе вероятного местонахождения порта древнего города Амрид, морских подходах к острову Арвад и внутренней гавани этого острова, глубоководном морском районе западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд.