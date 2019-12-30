ФСБ: задержанные за подготовку теракта в Петербурге на Новый год дают признательные показания

Двое россиян, которые были задержаны за попытку устроить теракт в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, дают признательные показания. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности РФ.

Также, по данным спецслужбы, в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

В пятницу, 27 декабря, были задержаны двое граждан России, которые намеревались совершить теракты в общественных местах в Петербурге на Новый год. По данным ФСБ, информацию о готовящихся атаках России предоставили спецслужбы США.