Церковный раскол: десятки тысяч верующих протестуют в Черногории
В стране приняли закон «О свободе вероисповедания», который подразумевает изъятие имущества у православной церкви.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Десятки тысяч верующих вышли на улицы в Черногории после принятия нового закона «О свободе вероисповедания». Новый документ подразумевает изъятие собственности у Сербской православной церкви – более 650 святынь.
Протестующие блокируют автомобильное движение и вступают в стычки с полицией. Пострадало по меньшей мере четыре человека.
Согласно новому закону, имущество Сербской православной церкви может быть передано так называемой Черногорской автокефальной церкви. Синод РПЦ охарактеризовал документ как циничный и раскольнический. В Московском патриархате ситуацию сравнили с церковным расколом на Украине.