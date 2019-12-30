Церковный раскол: десятки тысяч верующих протестуют в Черногории

Десятки тысяч верующих вышли на улицы в Черногории после принятия нового закона «О свободе вероисповедания». Новый документ подразумевает изъятие собственности у Сербской православной церкви – более 650 святынь.

Протестующие блокируют автомобильное движение и вступают в стычки с полицией. Пострадало по меньшей мере четыре человека.

Согласно новому закону, имущество Сербской православной церкви может быть передано так называемой Черногорской автокефальной церкви. Синод РПЦ охарактеризовал документ как циничный и раскольнический. В Московском патриархате ситуацию сравнили с церковным расколом на Украине.