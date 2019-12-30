В ОБСЕ назвали важным шагом обмен между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР – этой важный шаг в урегулировании ситуации. Об этом заявил спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик.

«Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц», - цитирует его ТАСС.

Сайдик подчеркнул, что необходимо продолжать действия по реализации Минских соглашений.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, прошел первый за два года обмен заключенными между Киевом и Донбассом. Республики Донбасса получили от Украины 124 человека, а те в ответ - 76 человек.