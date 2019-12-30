Подмосковная полиция разыскивает родителей найденного на улице двухлетнего ребенка

Житель подмосковного Павловского Посада обнаружил под окнами одного из домов раздетого двухлетнего ребенка. Внимание мужчины привлек громкий плач под балконом. Незамедлительно прибывшие на место медики госпитализировали мальчика. Сейчас поисками его родителей занимаются сотрудники полиции.

«Сообщение от местного жителя поступило в дежурную часть утром. По телефону он заявил, что обнаружил ребенка. Сотрудники полиции прибыли на улицу Кузьмина, где был найден двухлетний малыш. Его сразу доставили в детскую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данном факту проводится проверка, сотрудники полиции опрашивают местных жителей. Ребенок находится под надзором медицинских работников, которые уже провели полное обследование малыша.